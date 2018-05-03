У снековій компанії Рибалки 70% співробітників офіційно не оформлені - відгуки

Так, в одному з відгуків від грудня 2017 року зазначається, що всі відвантаження товарів у філіях снекової корпорації сім'ї депутата проходять через липові ПП, а більшість співробітників компанії офіційно не оформлені на роботі.

"Компанія намагається відштовхнутися від дна, а його немає. Докерувалися до ручки. 70% людей неоформлених, а решта оформлені на половину мінімалки. І це по всіх філіях. Ось вам і вся картина по всій Україні. Господар, який депутат Рибалка - постійно мовить з трибуни ВР про соціальну справедливість і поганих роботодавців. А тут же всі відвантаження з філій проходять по 2-й формі, через липові ПП (на єдиному податку), люди не оформлені - ось і надприбутки для ГОСПОДАРЯ, і в офшори, а тут немає грошей на ЗП і закупівлю сировини", - зазначає анонімний співробітник S.Group.

Також він додав, що склади компанії порожні, "торгувати нічим і вивезення (продукції - ред.) зменшилось в кілька разів.

Крім цього, стверджується, що керівництво в снекових компаніях Рибалки змінюється через рік.

"Зрубають бабло за контрактом і звільняються, після чого можна відкривати свою справу. А ще ображаються, що їх тягає СБУ, - давно пора і є за що", - зазначає анонім.

Також співробітник S. Group вважає, що ті менеджери підприємств, яких сьогодні судять (найімовірніше за торгівлю снеками в ОРДЛО - ред.) "знали, на що підписувалися".

"Віп-менеджери знали, на що підписувалися (чимале бабло), нехай посидять, може потягнуть за собою рибу побільше (як казав Рибалка - це боротьба з тіньовою економікою). Шкода буде ППшників, якщо і їх підтягнуть. Отримували сльози, а відповідати будуть своїм майном, і чекати допомоги від S.Group", - резюмував представник компанії.

Наскільки описані факти щодо неофіційного працевлаштування співробітників правдиві, редакція УНН намагатиметься з'ясувати у ДФС України.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, низку компаній снекового бізнесу родини Рибалки підозрюють в несплаті податків, веденні фіктивного підприємництва та виведенні коштів в офшори.

Крім цього, СБУ розслідує справу за фактом торгівлі компаній S. Group з окупованими територіями. Один з топ-менеджерів ТОВ "Снек Експорт" (входить до групи компаній S. Group і належить особисто батькові депутата Рибалки - ред.), за даним епізодом вже отримав обвинувальний вирок суду.