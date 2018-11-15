В Смеле до сих пор слушают в суде прошлогоднее дело о присвоении денег на газ

“Действительно, у нас расследовалось уголовное производство. Это — не первая кризисная ситуация, которая возникает с отоплением в городе Смела. В прошлом году была аналогичная ситуация... В результате расследования было установлено, что работающее в то время предприятие ООО „Смилаэнергоинвест“ заключило договор о сотрудничестве с городскими властями и фактически взяло в аренду имущество котельных”, — сказал Овчаренко.

По его словам, действующее общество в нарушение закона Украины о теплоснабжении открыло вне спецсчетов счета, на которые переводили оплату за газ от крупных юридических плательщиков. Как было установлено, таким образом на эти счета было переведено 22 млн грн, которые затем были переведены на другие счета, обналичены и присвоены.

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Как отметил Овчаренко, в этом деле задержан один из руководителей общества, и дело сейчас слушается в суде. Также были арестованы, а затем были переданы коммунальному предприятию котельной.

“И мы надеялись, что больше проблем с отоплением не будет”, — отметил прокурор.

Он также сообщил, что в отношении городского головы Смелы был составлен протокол о коррупции в 2016 году. Суть правонарушения состояла в том, что когда он был отстранен от должности решением городского совета, в дальнейшем подал в суд, и был восстановлен судом в должности.

“В дальнейшем мы составили протокол о конфликте интересов, он был обжалован судом, но оставлен в силе апелляцией”, — сказал Овчаренко, отметив, что по решению суда мэр Смелы был оштрафован более чем 5 тыс. грн.

Напомним, из-за отсутствия отопления в 11 школах города Смела в Черкасской области приостановили образовательный процесс. Детсады, в которых отсутствует тепло, было решено отапливать калориферами. Кроме того, закрыли городскую больницу, а пациентов перевезли в другие медучреждения.

В Смелянский горсовете объяснили КП “Смилаэнергоинвест” не может подавать тепло в дома горожан, поскольку отсутствуют заключенные договоры с поставщиком природного газа, неурегулированы спорные вопросы относительно имеющихся задолженностей, а также недостаточно средств на закупку газа. Долг города перед “Нафтогазом Украины” составляет 100 млн гривен.

По словам мэра Смелы Алексея Цибко, с 9 ноября в городе ввели чрезвычайное положение. С требованием начать подачу тепла в квартиры жители блокировали движение транспортных средств. По факту неподачи отопления полиция открыла уголовное производство.