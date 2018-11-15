У Смілі досі слухають в суді минулорічну справу про привласнення грошей на газ

“Дійсно, у нас розслідувалося кримінальне провадження. Це — не перша кризова ситуація, яка виникає з опаленням у місті Сміла. У минулому році була аналогічна ситуація... У результаті розслідування було встановлено, що працююче на той час підприємство ТОВ „Смілаенергоінвест“ уклало договір про співпрацю з міською владою і фактично взяло в оренду майно котелень”, — сказав Овчаренко.

За його словами, чинне товариство у порушення закону України про теплопостачання відкрило поза межами спецрахунків рахунки, на які переводили оплату за газ від великих юридичних платників. Як було встановлено, таким чином на ці рахунки було переведено 22 млн грн, які потім були переведені на інші рахунки, переведені у готівку і привласнені.

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Як зазначив Овчаренко, у цій справі затримано одного з керівників товариства, і справа зараз слухається у суді. Також були заарештовані, а потім були передані комунальному підприємству котельні.

“І ми сподівалися, що більше проблем з опаленням не буде”, — наголосив прокурор.

Він також повідомив, що стосовно міського голови Сміли був складений протокол про корупцію у 2016 році. Суть правопорушення полягала у тому, що коли він був відсторонений від посади рішенням міської ради, у подальшому подав до суду, і був поновлений судом на посаді.

“У подальшому ми склали протокол щодо конфлікту інтересів, він був оскаржений судом, але залишений у силі апеляцією”, — сказав Овчаренко, зауваживши, що за рішенням суду мер Сміли був оштрафований на понад 5 тис. грн.

Нагадаємо, через відсутність опалення в 11 школах міста Сміла у Черкаській області призупинили освітній процес. Дитсадки, у яких відсутнє тепло, було вирішено опалювати калориферами. Крім того, закрили міську лікарню, а пацієнтів перевезли в інші медзаклади.

У Смілянській міськраді пояснили: КП “Смілакомунтеплоенерго” не може подавати тепло в оселі містян, адже відсутні укладені договори з постачальником природного газу, неврегульовані спірні питання щодо наявних заборгованостей, а також недостатньо коштів на закупівлю газу. Борг міста перед “Нафтогазом України” становить 100 мільйонів гривень.

За словами мера Сміли Олексія Цибка, з 9 листопада у місті запровадили надзвичайний стан. З вимогою почати подачу тепла до помешкань жителі блокували рух транспортних засобів. За фактом неподання опалення поліція відкрила кримінальне провадження.