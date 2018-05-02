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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В смертельном ДТП под Харьковом погиб блогер Amigos

Киев • УНН

 • 52336 просмотра

КИЕВ-ХАРЬКОВ. 2 мая. УНН. За рулем Chevrolet Corvette, который попал 1 мая в ДТП на автодороге Харьков-Старый Салтов, был известный блогер и стритрейсер – 22-летний Андрей Василенко, более известный под псевдонимом Amigos, сообщил корреспондент УНН.

В смертельном ДТП под Харьковом погиб блогер Amigos

Так, смертельное ДТП произошло на трассе у поселка Липцы в Харьковской области. В результате лобового столкновения внедорожника Toyota Land Cruiser и автомобиля Chevrolet Corvette один человек погиб на месте, еще один человек получил травмы. Известно, что за рулем Chevrolet Corvette был известный блогер и стритрейсер - 22-летний Андрей Василенко, более известный под псевдонимом Amigos. Его 23-летняя пассажирка сейчас находится в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной помощи. Как рассказали УНН медики, состояние девушки стабильное. Она лежит в отделении нейрохирургии.

За рулем внедорожника Toyota Land Cruiser находился 41-летний Дмитрий Одарченко. В соцсетях начала появляться информация, что мужчина является экс-сотрудником МВД. О том, что водитель внедорожника является полицейским, написал на своей странице в Instagram автоблогер Роман Алексеенко.

"Только что бухой на "Курузаке" унес жизни товарища. Выехал на встречную полосу, где переехал Corvette. После ДТП он сказал:" Мне по... Я сотрудник, мне ничего не будет. Оказалось, что водитель внедорожника является сотрудником МВД", - написал автоблогер.

Однако в пресс-службе харьковского главка эту информацию опровергли.

"Личность мужчины, сидящего за рулем Toyota Land Cruiser, установлена. Этот человек не работает в органах внутренних дел. Водитель внедорожника задержан полицией, и ему уже объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по статье УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством". В рамках расследования назначен ряд экспертиз, которые помогут установить все обстоятельства ДТП", - заявили УНН в пресс-службе ГУНП Харьковской области.

Напомним, водитель внедорожника Toyota Land Cruiser, которого подозревают в совершении ДТП на трассе Харьков-Старый Салтов, задержали и поместили в изолятор временного содержания.

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