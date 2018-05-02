У смертельній ДТП під Харковом загинув блогер Amigos
Київ • УНН
КИЇВ-ХАРКІВ. 2 травня. УНН. За кермом Chevrolet Corvette, який потрапив 1 травня у ДТП на автодорозі Харків-Старий Салтів, був відомий блогер та стрітрейсер – 22-річний Андрій Василенко, більш відомий за псевдонімом Amigos, повідомив кореспондент УНН.
Так, смертельна ДТП сталася на трасі біля селища Липці, що на Харківщині. В результаті лобового зіткнення позашляховика Toyota Land Cruiser і автомобіля Chevrolet Corvette одна людина загинула на місці, ще одна людина отримала травми. Відомо, що за кермом Chevrolet Corvette був відомий блогер та стрітрейсер - 22-річний Андрій Василенко, більш відомий за псевдонімом Amigos. Його 23-річна пасажирка наразі знаходиться у Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Як розповіли УНН медики, стан дівчини стабільний. Вона лежить у відділенні нейрохірургії.
За кермом позашляховика Toyota Land Cruiser перебував 41-річний Дмитро Одарченко. У соцмережах почала з'являтися інформація, що чоловік є екс-співробітником МВД. Про те, що водій позашляховика є поліцейським, написав на своїй сторінці в Instagram автоблогер Роман Алексєєнко.
"Тільки що бухий на "Курузакє" забрав життя товариша. Виїхав на зустрічну смугу, де переїхав Corvette. Після ДТП він сказав: "Мені по ... Я співробітник, мені нічого не буде. Виявилося, що водій позашляховика є співробітником МВС ", - написав автоблогер.
Однак у прес-службі харківського главку цю інформацію спростували.
"Особа чоловіка, що сидів за кермом Toyota Land Cruiser, встановлена. Ця людина не працює в органах внутрішніх справ. Водій позашляховика затриманий поліцією, і йому вже оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею КК "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом". В рамках розслідування призначено ряд експертиз, які допоможуть встановити всі обставини ДТП", - заявили УНН в прес-службі ГУНП Харківської області.
Нагадаємо, водія позашляховика Toyota Land Cruiser, якого підозрюють у скоєнні ДТП на трасі Харків-Старий Салтів, затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.