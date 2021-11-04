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В “Слуге народа” рассказали о перспективе поимки беглого Тарпана и о его связи с одесской горвластью

Киев • УНН

 • 29766 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Медленное расследование так называемого дела “Золотой трубы Тарпана” по фактам хищения бюджетных средств на “Глубоководном выпуске” в Одессе наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Впрочем, доведение расследования до логичного завершения и приговоров зависит только от НАБУ, — считает народный депутат Алексей Леонов, подчёркивая, что разыскиваемый Руслан Тарпан до сих пор сохраняет своё влияние на одесскую горвласть. Об этом политик рассказал в комментарии УНН.

В “Слуге народа” рассказали о перспективе поимки беглого Тарпана и о его связи с одесской горвластью

Цитата

“У этого человека (Тарпана — ред.) до сих пор сохранилось большое влияние на городские власти и достаточно легко и быстро он находит коммуникацию с правоохранительными органами в Одессе. Однако следствие НАБУ зарекомендовало себя достаточно хорошо в этом вопросе, поэтому уверен, что он (Тарпан — ред.) должен понести полную ответственность за все свои дела”, — считает депутат.

Не “Глубоководным выпуском” единым

Леонов подчеркнул, что тот факт, что “Глубоководный выпуск” теперь признан в деле НАБУ вещественным доказательством — очень важный знак. Но при этом, нельзя забывать и о других уголовных правонарушениях Тарпана.

“Не только „Глубоководный выпуск“, но и другие вопросы: с подрядами, с реставрациями, с подставными бенефициарами. Из того, что я вижу сейчас — я думаю, что да, следствие покажет результат. Единственно, что человек не находится в стране — все это достаточно сложно будет сделать”, — сказал Леонов.

Запрос на экстрадицию от НАБУ — реальность?

По данным издания “Думская”, представители Тарпана открыто подтвердили факт нахождения подозреваемого в ОАЭ. И Леонов считает, что после такого признания НАБУ может инициировать экстрадицию Тарпана в Украину.

“Я не могу вам сказать как это процессуально происходит, но уверен, что если это будет в рамках закона и в рамках полномочий правоохранительных органов, то они (НАБУ — ред.) добьются результата”, — считает Леонов.

Дополним

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта считает, что если украинским правоохранителям удастся договориться с правоохранителями ОАЭ об экстрадиции Руслана Тарпана в Украину, то это будет первым показательным “кейсом”
сотрудничества двух стран в вопросе поимки преступников.

Напомним

Тарпана и подельников подозревают в хищении средств в особо крупных размерах во время строительства “Глубоководного выпуска”, который к слову так и не заработал. Тогда государство выделило на проект 600 млн грн.

Фирмы Тарпана осуществляли строительство проекта. Но сегодня, по неназванным причинам, большая часть из них — не арестована. Сам Тарпан сбежал из Украины еще в 2017 году. Он находится во всеукраинском розыске, и недавно был оглашен в розыск Интерполом.

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