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Під загрозою розшуку Інтерполом: одеські чиновники почали відмежовуватись від компаній втікача Тарпана

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Останнім часом компанії, афілійовані з одеським бізнесменом Русланом Тарпаном, що ховається за кордоном, стали програвати тендери. Якщо раніше мерія Одеси щедро віддавала “тарпанським” фірмам підряди на сотні мільйонів гривень, то зараз усіляко від них відмежовується, повідомляє УНН.

Під загрозою розшуку Інтерполом: одеські чиновники почали відмежовуватись від компаній втікача Тарпана

Деталі

За даними Prozorro, одеська мерія нещодавно обрала найдорожчого підрядника для ремонту актового залу в школі № 33 по вул. Космонавта Комарова, 8. Перемогу в аукціоні здобула “Проектно-будівельна компанія “Альянс”, яка запропонувала за свою роботу найвищу ціну серед конкурентів – 27 млн 950 тис. грн.

Компанія, афілійована з Тарпаном - "Укрспецпроект" - теж боролася за тендер. Але однією з вимог тендерної документації була наявність досвіду виконання аналогічного договору.

"Укрспецпроект" вирішила надати як аналогічний договір роботи з реконструкції бізнес-центру "Негоціант" на вул. Буніна, 1, що належить Руслану Тарпану. Тобто одна із компаній Тарпана “Штрих-Код” нібито у 2019 році замовляла в іншої компанії Тарпана “Укрспецпроект” реконструкцію бізнес-центру. Голова тендерного комітету Борис Панов у таку історію не повірив та відмовив Тарпану.

Офіційною причиною відмови стало те, що фірма “Укрспецпроект” надала брехливі відомості щодо виконання аналогічного договору.

Раніше

У серпні, мерія Одеси також “викинула” “Укрспецпроект” з тендеру на реставрацію будинку Лібмана, хоча цього разу компанія пов'язана з Тарпаном мала найнижчу цінову пропозицію — 9 млн 870 тис. грн.

Переможцем стала фірма "Таурус", яка запропонувала за ремонт архітектурного об'єкта ціну 15 млн 754 тис. 500 грн.

Примітно, що "Укрспецпроект" спочатку, ще 2019 року, бралася за реставрацію Будинку Лібмана, але потім його закинула, зазначало одеське видання "Монітор".

Додатково

Спроби міськвлади припинити співпрацю з компаніями втікача Руслана Тарпана можуть бути зумовлені активізацією щодо нього дій правоохоронців.

За деякими даними, бізнесмена у розшук уже оголосив навіть Інтерпол. Щоб підтвердити цю інформацію, редакція УНН надіслала відповідні запити до правоохоронних органів України.

Нагадаємо

Тарпан є головним підозрюваним НАБУ у справі “Глибоководного випуску” та з 2017 року перебуває у Всеукраїнському розшуку.

До цього його компанії роками також були фаворитами тендерних процедур одеської міськадміністрації та освоювали сотні мільйонів гривень на реставраціях та ремонтах.

Сьогодні, за фактами завищення цін на матеріалах та роботах щодо афілійованих з Тарпаном компаній розслідуються та слухаються в судах одразу кілька кримінальних проваджень. А частина об'єктів, які реставрувались Тарпаномабо спотворені незаконними реконструкціями, або з них відпадають шматки фасадів.

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