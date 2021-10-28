Под угрозой розыска Интерполом: одесские чиновники стали отмежевываться от компаний беглеца Тарпана

Детали

По данным “Prozorro”, одесская мэрия недавно выбрала самого дорогого подрядчика для ремонта актового зала в школе № 33 по ул. Космонавта Комарова, 8. Победу в аукционе одержала “Проектно-строительная компания “Альянс”, которая предложила за свою работы наивысшую цену среди конкурентов — 27 млн 950 тыс. грн.

Компания, аффилированная с Тарпаном — “Укрспецпроект” — тоже сражалась за тендер. Но одним из требований тендерной документации было наличие опыта выполнения аналогичного договора.

“Укрспецпроект” решила предоставить в качестве аналогичного договора работы по реконструкции бизнес-центра “Негоциант” на ул. Бунина, 1, который принадлежит Руслану Тарпану. То есть одна из компаний Тарпана “Штрих-Код” якобы в 2019 году заказывала у другой компании Тарпана “Укрспецпроект” реконструкцию бизнес-центра. Глава тендерного комитета Борис Панов в такую историю не поверил и отказал Тарпану.

Официальной причиной отказа стало то, что фирма “Укрспецпроект” предоставила лживые сведения о выполнении аналогичного договора.

Ранее

В августе, мэрия Одессы также “выбросила” “Укрспецпроект” из тендера на реставрацию дома Либмана, хоть в этот раз у компании связанной с Тарпаном было самое низкое ценовое предложение — 9 млн 870 тыс. грн.

Победителем стала фирма “Таурус”, предложившая за ремонт архитектурного объекта цену в 15 млн 754 тыс. 500 грн.



Примечательно, что “Укрспецпроект” изначально, ещё в 2019 году, бралась за реставрацию Дома Либмана, но потом его забросила, отмечало одесское издание “Монитор”.

Дополнительно

Попытки горвласти прекратить сотрудничество с компаниями беглого Руслана Тарпана, могут быть обусловлены активизаций в отношении него действий правоохранителей.

По некоторым данным, бизнесмена в розыск уже объявил даже Интерпол. Чтобы подтвердить эту информацию, редакция УНН направила соответствующие запросы в правоохранительные органы Украины.

Напомним

Тарпан является главным подозреваемым НАБУ в деле “Глубоководного выпуска” и с 2017 года находится во Всеукраинском розыске.

До этого, его компании годами также были фаворитами тендерных процедур одесской горадминистрации и осваивали сотни миллионов гривен на реставрациях и ремонтах.

Сегодня, по фактам завышения цен на материалах и работах в отношении аффилированных с Тарпаном компаний расследуются и слушаются в судах сразу несколько уголовных производств. А часть объектов, реставрируемых Тарпаном, либо обезображены незаконными реконструкциями, либо с них отпадают куски фасадов.