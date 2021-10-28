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Под угрозой розыска Интерполом: одесские чиновники стали отмежевываться от компаний беглеца Тарпана

Киев • УНН

 • 16072 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В последнее время, компании, аффилированные со скрывающимся за границей одесским бизнесменом Русланом Тарпаном, стали проигрывать тендера. Если раньше мэрия Одессы щедро отдавала “тарпанским” фирмам подряды на сотни миллионов гривен, то сейчас всячески от них отмежевывается, передает УНН.

Под угрозой розыска Интерполом: одесские чиновники стали отмежевываться от компаний беглеца Тарпана

Детали

По данным “Prozorro”, одесская мэрия недавно выбрала самого дорогого подрядчика для ремонта актового зала в школе № 33 по ул. Космонавта Комарова, 8. Победу в аукционе одержала “Проектно-строительная компания “Альянс”, которая предложила за свою работы наивысшую цену среди конкурентов — 27 млн 950 тыс. грн.

Компания, аффилированная с Тарпаном — “Укрспецпроект” — тоже сражалась за тендер. Но одним из требований тендерной документации было наличие опыта выполнения аналогичного договора.

“Укрспецпроект” решила предоставить в качестве аналогичного договора работы по реконструкции бизнес-центра “Негоциант” на ул. Бунина, 1, который принадлежит Руслану Тарпану. То есть одна из компаний Тарпана “Штрих-Код” якобы в 2019 году заказывала у другой компании Тарпана “Укрспецпроект” реконструкцию бизнес-центра. Глава тендерного комитета Борис Панов в такую историю не поверил и отказал Тарпану.

Официальной причиной отказа стало то, что фирма “Укрспецпроект” предоставила лживые сведения о выполнении аналогичного договора.

Ранее

В августе, мэрия Одессы также “выбросила” “Укрспецпроект” из тендера на реставрацию дома Либмана, хоть в этот раз у компании связанной с Тарпаном было самое низкое ценовое предложение — 9 млн 870 тыс. грн.

Победителем стала фирма “Таурус”, предложившая за ремонт архитектурного объекта цену в 15 млн 754 тыс. 500 грн.

Примечательно, что “Укрспецпроект” изначально, ещё в 2019 году, бралась за реставрацию Дома Либмана, но потом его забросила, отмечало одесское издание “Монитор”.

Дополнительно

Попытки горвласти прекратить сотрудничество с компаниями беглого Руслана Тарпана, могут быть обусловлены активизаций в отношении него действий правоохранителей.

По некоторым данным, бизнесмена в розыск уже объявил даже Интерпол. Чтобы подтвердить эту информацию, редакция УНН направила соответствующие запросы в правоохранительные органы Украины.

Напомним

Тарпан является главным подозреваемым НАБУ в деле “Глубоководного выпуска” и с 2017 года находится во Всеукраинском розыске.

До этого, его компании годами также были фаворитами тендерных процедур одесской горадминистрации и осваивали сотни миллионов гривен на реставрациях и ремонтах.

Сегодня, по фактам завышения цен на материалах и работах в отношении аффилированных с Тарпаном компаний расследуются и слушаются в судах сразу несколько уголовных производств. А часть объектов, реставрируемых Тарпаном, либо обезображены незаконными реконструкциями, либо с них отпадают куски фасадов.

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