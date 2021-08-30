Фасад одеського будинку Лібмана буде реставрувати фірма, яку підозрювали в привласненні бюджетних коштів

Зазначимо, що в ЗМІ діяльність фірми “Таурус” широко обговорювали в зв’язку з кримінальними справами про присвоєння бюджетних коштів.

За даними слідства фірма “Таурус” привласнювала бюджетні кошти шляхом завищення цін на будматеріали.

Навесні нинішнього року мерія без конкурсу уклала з фірмою “Таурус” договір на капітальний ремонт Одеської міськлікарні № 5 на 47,4 млн грн.

Згідно з даними сайту Тексти.org.ua сума контрактів мерії Одеси з фірмою “Таурус” по тендерам 2020 року склала 214 011 721.4грн.

Як зазначив міський голова Геннадій Труханов, роботи в будинку Лібмана довгий час не велися через розгляди з підрядником.

Прибутковий будинок Лібмана — пам’ятник архітектури міського значення кінця XIX століття, знаходиться в аварійному стані. Реставрацією будівлі, що знаходиться на Преображенській вулиці в Одесі, займалася з 2019 року компанія “Укрспецпроект”, з якою пов’язують підприємця Руслана Тарпана. Роботи повинні були завершитися до кінця 2020 року, проте були припинені. Компанію “Укрспецпроект” відсторонили від реставрації, а директора Олену Сердюк звинуватили в розкраданні бюджетних коштів. В результаті Сердюк опинилася в СІЗО, а потім вийшла на свободу під заставу 300 тисяч гривень.

Крім даху і фасаду в будинку Лібмана потрібно відреставрувати внутрішню частину. Загальна сума ремонтних робіт оцінюється в суму болше 100 млн. гривень. Нагадаємо, що 10 липня в будинку Лібмана обвалилися горишні перекриття.