Фасад одесского дома Либмана будет реставрировать фирма, которую подозревали в присваивании бюджетных средств
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Затянувшиеся реставрационные работы на фасаде и крыше знаменитого дома Либмана завершатся в декабре нынешнего года, их продолжит фирма “Таурус”. Об этом заявил вице-мэр Одессы Михаил Кучук на аппаратном совещании 30 августа в мэрии.
Отметим, что в СМИ деятельность фирмы “Таурус” широко обсуждали в связи с уголовными производствами о присваивании бюджетных средств.
По данным следствия фирма “Таурус” присваивала бюджетные средства путем завышения цен на стройматериалы.
Весной нынешнего года мэрия без конкурса заключила с фирмой “Таурус” договор на капитальный ремонт Одесской горбольницы № 5 на 47,4 млн грн.
Согласно данным сайта Тексты.org.ua сумма контрактов мэрии Одессы с фирмой “Таурус” по тендерам 2020 года составила 214 011 721.4грн.
Как отметил городской голова Геннадий Труханов, работы в доме Либмана долгое время не велись из-за разбирательств с подрядчиком.
Доходный дом Либмана — памятник архитектуры городского значения конца XIX века, находится в аварийном состоянии. Реставрацией здания, находящегося на Преображенской улице в Одессе, занималась с 2019 года компания “Укрспецпроект”, с которой связывают предпринимателя Руслана Тарпана. Работы должны были завершиться до конца 2020 года, однако были приостановлены. Компанию “Укрспецпроект” отстранили от реставрации, а директора Елену Сердюк обвинили в хищении бюджетных средств. В результате Сердюк оказалась в СИЗО, а потом вышла на свободу под залог 300 тысяч гривен.
Помимо крыши и фасада в доме Либмана нужно отреставрировать внутреннюю часть. Общая сумма ремонтных работ оценивается в сумму болшее 100 млн. гривен. Напомним, что 10 июля в доме Либмана обвалились чердачные перекрытия.