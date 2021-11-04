"Глубоководный выпуск" - новое вещественное доказательство по делу подозреваемого Руслана Тарпана

В тексте постановления также отмечается о том, что детективы требуют информации от соответствующих органов относительно того, были ли приняты какие-либо меры для того, чтобы достроить “Глубоководный выпуск”.

Цитата

“Признан вещественным доказательством объект незавершенного строительства „Глубоководный выпуск“; направлены в Одесский городской совет, Одесскую областную государственную администрацию и ГАСИ Украины запросы в порядке ст. 93 УПК Украины о предоставлении информации о мерах, принятых до завершения реализации проекта строительства объекта „Глубоководный выпуск“, а также имеющихся проблемных вопросов, связанных с его строительством и вводом в эксплуатацию”, — говорится в постановлении.

Также к вещественным доказательствам относятся и материалы, применявшиеся при строительстве “глубоководного выпуска”. Более того — уже идет речь и о том, чтобы арестовать их.

“Использованные во время строительства „Глубоководного выпуска“ строительные материалы признаны вещественными доказательствами и решается вопрос относительно их дальнейшего ареста и передаче в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, для осуществления мероприятий по управлению ими с целью обеспечения их сохранности или сохранения их экономической стоимости”, — сообщается в документе.

Напомним

Руслана Тарпана уже 4-й год разыскивают украинские правоохранители. А сейчас беглец уженаходитсяв международном розыске.



А все из-за завладения и растраты бюджетных средств на проекте “Глубоководный выпуск”, который с течением 10-ти лет так и не заработал. По словам экспертов, облсовет до сих пор не принял объект на баланс, поэтому “Глубоководный выпуск” сейчас принадлежит исключительно компании “Incor Group”, владельцем которой является одиозный одесский бизнесмен Руслан Тарпан.