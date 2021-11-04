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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 40030 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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"Глибоководний випуск" - новий речовий доказ у справі підозрюємого Руслана Тарпана

Київ • УНН

 • 17247 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Провалений проект “Глибоководного випуску”, на якому держава зазнала збитків у 320 млн грн, став речовим доказом у справі підозрюємого бізнесмена-втікача Руслана Тарпана. Про це йдеться в Ухвалі Вищого антикорупційного суду, передає УНН з посиланням на дані Реєстру судових рішень. 

"Глибоководний випуск" - новий речовий доказ у справі підозрюємого Руслана Тарпана

У тексті Ухвали також наголошується про те, що детективи вимагають інформації від відповідних органів щодо того, чи були вжиті будь-які заходи для того, аби добудувати “Глибоководний випуск”.

Цитата

“Визнано речовим доказом об’єкт незавершеного будівництва „Глибоководний випуск“; направлено до Одеської міської ради, Одеської обласної державної адміністрації та ДАБІ України запити в порядку ст. 93 КПК України про надання інформації щодо заходів, вжитих до завершення реалізації проекту будівництва об’єкту „Глибоководний випуск“, а також наявних проблемних питань, пов’язаних з його будівництвом та введенням в експлуатацію”, — йдеться в ухвалі.

Також до речових доказів відносяться й матеріали, які застосовувалися під час будівництва “Глибоководного випуску”. Ба більше — вже йде мова й про те, аби заарештувати їх.

“Використані під час будівництва „Глибоководного випуску“ будівельні матеріали визнані речовими доказами та вирішується питання щодо їх подальшого арешту та передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості”, — повідомляється в документі.

Нагадаємо

Руслана Тарпана вже 4-й рік розшукують українські правоохоронці. А зараз втікач вже перебуває в міжнародному розшуку.

А все — через заволодіння і розтрату бюджетних коштів на проекті “Глибоководний випуск”, який з плином 10-ти років так і не запрацював. За словами експертів, облрада й досі не прийняла об’єкт на баланс, отож “Глибоководний випуск” наразі належить виключно компанії “Incor Group”, власником якої є одіозний одеський бізнесмен Руслан Тарпан.

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