У “Слузі народу” розповіли про перспективу затримання втікача Тарпана та про його зв'язок з одеською міськвладою
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Повільне розслідування так званої справи "Золотої труби Тарпана" за фактами розкрадання бюджетних коштів на "Глибоководному випуску" в Одесі нарешті зрушилося з мертвої точки. Втім, доведення розслідування до логічного завершення і вироків залежить тільки від НАБУ, - вважає народний депутат Олексій Леонов, наголошуючи, що розшукуваний Руслан Тарпан досі зберігає свій вплив на Одеську міськвладу. Про це політик розповів у коментарі УНН.
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“У цієї людини (Тарпана — ред.) досі зберігся великий вплив на міську владу і досить легко і швидко він знаходить комунікацію з правоохоронними органами в Одесі. Однак, слідство НАБУ зарекомендувало себе досить добре в цьому питанні, тому впевнений, що він (Тарпан — ред.) повинен понести повну відповідальність за всі свої справи", — вважає депутат.
Не "Глибоководним випуском" єдиним
Леонов наголосив, що той факт, що "Глибоководний випуск" тепер визнаний у справі НАБУ речовим доказом - дуже важливий знак. Але при цьому, не можна забувати і про інші кримінальні правопорушення Тарпана.
"Не тільки „Глибоководний випуск“, а й інші питання: з підрядами, з реставраціями, з підставними бенефіціарами. З того, що я бачу зараз — я думаю, що так, слідство покаже результат. Єдине, що людина не перебуває в країні - все це досить складно буде зробити", - сказав Леонов.
Запит на екстрадицію від НАБУ - реальність?
За даними видання "Думська", представники Тарпана відкрито підтвердили факт знаходження підозрюваного в ОАЕ. І Леонов вважає, що після такого визнання НАБУ може ініціювати екстрадицію Тарпана в Україну.
"Я не можу вам сказати, як це процесуально відбувається, але впевнений, що якщо це буде в рамках закону і в рамках повноважень правоохоронних органів, то вони (НАБУ — ред.) доб'ються результату", — вважає Леонов.
Доповнимо
Експерт з питань безпеки Сергій Шабовта вважає, що якщо українським правоохоронцям вдасться домовитися з правоохоронцями ОАЕ про екстрадицію Руслана Тарпана в Україну, то це буде першим показовим "кейсом"
співпраці двох країн у питанні упіймання злочинців.
Нагадаємо
Тарпана і подільників підозрюють у розкраданні коштів в особливо великих розмірах під час будівництва "Глибоководного випуску", який, до слова, так і не запрацював. Тоді держава виділила на проект 600 млн грн.
Фірми Тарпана здійснювали будівництво проекту. Але сьогодні, з неназваних причин, велика частина з них - не заарештована. Сам Тарпан втік з України ще в 2017 році. Він перебуває у всеукраїнському розшуку, і нещодавно був оголошений в розшук Інтерполом.