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ОАЭ выдадут Руслана Тарпана Украине при условии, если НАБУ приложит к этому усилия - Шабовта

Киев • УНН

 • 35674 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Если правоохранители ОАЭ выдадут одиозного Руслана Тарпана Украине, то это дело может стать показательным кейсом в международном сотрудничестве по поимке преступников. Об этом журналистам УНН сообщил эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта и подчеркнул, что "НАБУ для этого должно приложить усилия".

ОАЭ выдадут Руслана Тарпана Украине при условии, если НАБУ приложит к этому усилия - Шабовта

Цитата

“Если Тарпан находится в ОАЭ и местные власти выдадут его Украине, то такой прецедент был бы очень показательным с точки зрения добротной практики реализации международных отношений в правовом поле”, — сообщил он.

В то же время Шабовта опасается того, что украинская сторона может не приложить нужных усилий для того, чтобы беглого бизнесмена Руслана Тарпана компетентные органы ОАЭ таки выдали Украине.

“У меня вызывает беспокойство тот факт, что, к сожалению, качество и количество людей, которые у нас занимаются следствием и затем готовят документы, они, к сожалению, иногда могут быть не на высоте (...) Украинская сторона всегда страдала от крайне низкого качества обвинительных документов, которые они готовили относительно того или иного гражданина в международный розыск. Вполне печально провалились эти попытки и были сняты все санкции розыскного порядка и со многих руководителей Украины на момент 2014 года”, — резюмировал эксперт.

Напомним

НАБУ подготовило запрос о международной правовой помощи компетентным органам Объединенных Арабских Эмиратов по установлению места нахождения разыскиваемого Украиной Тарпана.

Поскольку между Украиной и ОАЭ подписано соглашение о взаимопомощи в поимке преступников, то Тарпан может стать первым подозреваемым, которого Эмираты выдадут Украине.

Руслан Тарпан — одиозный одесский беглый бизнесмен, который с 2017го года по делу “Глубоководного выпуска” скрывается от правоохранителей.

Кроме того, он также с недавних пор объявлен в международный розыск Интерполом.

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