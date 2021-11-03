ОАЕ видадуть Руслана Тарпана Україні за умови, якщо НАБУ докладе до цього зусиль - Шабовта

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“Якщо Тарпан перебуває в ОАЕ і місцева влада видасть його Україні, то такий прецедент був би дуже показовим з погляду добротної практики реалізації міжнародних відносин у правовому полі”, — повідомив він.

Водночас Шабовта остерігається того, що українська сторона може не докласти потрібних зусиль для того, аби бізнесмена-втікача Руслана Тарпана компетентні органи ОАЕ таки видали Україні.

“У мене викликає занепокоєння той факт, що на жаль, якість та кількість людей, які у нас займаються слідством і готують потім документи, вони, на жаль, іноді можуть бути не на висоті (...) Українська сторона завжди страждала від вкрай низької якості обвинувальних документів, які вони готували в рамках оголошення того чи іншого громадянина в міжнародний розшук. Цілком сумно провалилися ці спроби і були зняті всі санкції розшукового порядку і з багатьох керівників України на момент 2014 року”, — підрезюмував експерт.

Нагадаємо

НАБУ підготувало запит про міжнародну правову допомогу компетентним органам Об’єднаних Арабських Еміратів щодо встановлення місця перебування розшукуваного Україною Тарпана.

Оскільки між Україною та ОАЕ підписано угоду про взаємодопомогу у затриманні злочинців, то Тарпан може стати першим підозрюваним, якого Емірати видадуть Україні.

Руслан Тарпан — одіозний одеський бізнесмен-втікач, який з 2017го року у справі “Глибоководного випуску” переховується від правоохоронців.

Крім того, він також віднедавна оголошений у міжнародний розшук Інтерполом.