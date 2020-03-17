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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104319 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107012 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108956 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107624 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 117053 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101741 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105980 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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В "Слуге народа" прогнозируют следующее внеочередное заседание ВР на следующей неделе

В "Слуге народа" прогнозируют следующее внеочередное заседание ВР на следующей неделе

Киев  •  УНН

 • 16718 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Следующее внеочередное заседание Верховной Рады Украины может состояться в начале следующей недели. Об этом заявил журналистам в кулуарах Рады председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, когда будет следующее внеочередное заседание ВР, Арахамия сказал: "Следующее, я думаю, может быть в начале следующей недели, если не случится каких-то форс-мажоров, и мы не будем делать это на этой неделе".

Также он добавил, что сегодня парламентарии не остались в сессионном зале рассматривать законопроект о рынке земли, чтобы минимизировать риски нахождения нардепов в парламенте.

"Будем собираться, только если есть необходимая потребность", - добавил Арахамия.

Напомним, комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики готовит второй пакет законопроектов для экономической поддержки предпринимателей в условиях карантина, в частности, предусматривается кардинальное уменьшение арендной платы.

Украинские Национальные Новости

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