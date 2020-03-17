У “Слузі народу” прогнозують наступне позачергове засідання ВР наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Наступне позачергове засідання Верховної Ради України може відбутися на початку наступного тижня. Про це заявив журналістам в кулуарах Ради голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на запитання, коли очікувати наступне позачергове засідання ВР, Арахамія сказав: “Наступне, я думаю, може бути на початку наступного тижня, якщо не трапиться якихось форс-мажорів, і ми не будемо робити це цього тижня”.
Також він додав, що сьогодні парламентарі не залишилися в сесійній залі розглядати законопроект про ринок землі, щоб мінімізувати ризики знаходження нардепів у парламенті.
“Будемо збиратися, тільки якщо є необхідна потреба”, — додав Арахамія.
Нагадаємо, комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики готує другий пакет законопроектів для економічної підтримки підприємців в умовах карантину, зокрема, передбачається кардинальне зменшення орендної плати.