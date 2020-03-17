У Раді готують другий пакет законів для підтримки підприємців через COVID-19

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики готує другий пакет законопроектів для економічної підтримки підприємців в умовах карантину, зокрема, передбачається кардинальне зменшення орендної плати. Про це заявив на брифінгу голова комітету Данило Гетманцев, передає кореспондент УНН.

"Другим пакетом, який ми плануємо розробити і прийняти найближчим часом - це пакет саме для підтримки економічної діяльності і усунення шкідливих наслідків припинення цієї діяльності підприємців. В тому числі і питання оренди. Ми вважаємо, що на цей час ми повинні звільнити від орендної плати орендарів не повністю, а зменшити її лише до витрат на утримання приміщення", - сказав Гетманцев.

Нагадаємо, парламентарі ухвалили в цілому законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусу.

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