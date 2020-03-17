В Раде готовят второй пакет законов для поддержки предпринимателей из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики готовит второй пакет законопроектов для экономической поддержки предпринимателей в условиях карантина, в частности, предусматривается кардинальное уменьшение арендной платы. Об этом заявил на брифинге глава комитета Даниил Гетманцев, передает корреспондент УНН.
"Вторым пакетом, который мы планируем разработать и принять в ближайшее время - это пакет именно для поддержки экономической деятельности и устранения вредных последствий прекращения этой деятельности предпринимателей. В том числе и в вопросе аренды. Мы считаем, что в настоящее время мы должны освободить от арендной платы арендаторов не полностью, а уменьшить ее только к расходам на содержание помещения", - сказал Гетманцев.
Напомним, парламентарии приняли в целом законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавируса.