В "Слуге народа" ожидают встречу в Нормандском формате уже осенью

"Вы слышали, что Президент Зеленский говорит: как можно быстрее. Моя позиция - она может состояться осенью, то есть октябрь-ноябрь-декабрь", - отметила Верещук, отвечая на вопрос, когда может состояться встреча в Нормандском формате.

Напомним, вечером накануне в Киеве на Майдан Независимости вышли около сотни активистов в знак протеста против подписания Украиной формулы Штайнмайера.

Украина согласилась на условия России относительно способа применения закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей для начала переговоров в Нормандском формате.