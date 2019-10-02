У "Слузі народу" очікують зустріч у Нормандському форматі вже восени
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Зустріч у Нормандському форматі відбудеться вже восени або в грудні. Таку думку висловила представник уряду в парламенті Ірина Верещук журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
"Ви чули, що Президент Зеленський говорить: якнайшвидше. Моя позиція – вона може відбутися восени, тобто жовтень-листопад-грудень", - зазначила Верещук, відповідаючи на запитання, коли може відбутись зустріч у Нормандському форматі.
Нагадаємо, ввечері напередодні у Києві на Майдан Незалежності вийшло близько сотні активістів на знак протесту проти підписання Україною формули Штайнмайєра.
Україна погодилась на умови Росії щодо способу застосування закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей для початку переговорів у Нормандському форматі.