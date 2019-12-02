В "Слуге народа" ожидают, что завтра в ВР объявят об исключении Скороход и Полякова

Корниенко напомнил, что решение об исключении Полякова и Скороход приняли уже давно, а сегодня на заседании фракции оно было объявлено.

"Обратились в Аппарат ВР с соответствующим письмом. И надеемся, что завтра руководство Рады зачитает это письмо", - отметил он.

Что же касается нардепа Романа Иванисова, то решение только готовится.

"Сегодня, завтра будут технические моменты, и в ближайшее время направим это письмо к руководству ВР ... Есть решение о его выходе из фракции ..., но надо еще определенный юридический процесс пройти", - добавил Корниенко.

Раньше Мосийчук написал в своем Telegram-канале, что нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

Сам народный депутат Иванисов эти факты отрицал и даже разместил на своей странице в Facebook фото-копию справки об отсутствии судимости.

Комментируя УНН информацию о наличии в биографии Иванисова такого факта, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если выяснится, что нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов действительно был осужден за изнасилование несовершеннолетней, то этот вопрос будет вынесен на рассмотрение фракции.

Позже Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что проверка подтвердила тот факт, что народный депутат из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбыл тюремный срок за изнасилование несовершеннолетней.

После Портнов в своем Telegram-канале обнародовал копию указа второго Президента Украины Леонида Кучмы о помиловании Романа Иванисова, а также приговор.

Напомним, в "Слуге народа" приняли официальное решение относительно Иванисова.

Ранее парламентская фракция "Слуга народа" во время заседания исключила из своего состава двух нардепов - Анну Скороход и Антона Полякова.