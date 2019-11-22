У "Слузі народу" ухвалили офіційне рішення щодо Іванісова
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У "Слузі народу" ухвалили офіційне рішення щодо Романа Іванісова, який був засуджений за згвалтування, - його виключать із фракції та партії. Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Іванісов буде виключений з фракції і партії. А також від нього зажадають здати мандат", - написав Дубінський і додав, що це "офіційне рішення".
Відзначимо, відповідно до регламенту, рішення щодо виключення з фракції мало ухвалюватись на засіданні фракції "Слуга народу".
Проте наразі не відомо, чи збиралась фракція "Слуг" на засідання.
Як повідомляв УНН, з посиланням на правоохоронні органи, нардеп Іванісов в 1996 році був засуджений за згвалтування неповнолітньої і відбув покарання у вигляді 2 років 6 місяців в колонії загального режиму. Сам народний депутат Іванісов ці факти заперечує і навіть розмістив на своїй сторінці в Facebook фото-копію довідки про відсутність судимості.
Коментуючи УНН інформацію про наявність в біографії Іванісова такого факту, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що якщо з'ясується, що нардеп від "Слуги народу" Роман Іванісов дійсно був засуджений за зґвалтування неповнолітньої, то це питання буде винесено на розгляд фракції.
Пізніше Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка повідомив, що перевірка підтвердила той факт, що народний депутат з фракції "Слуга народу" Роман Іванісов відбув тюремний термін за зґвалтування неповнолітньої.
Після Портнов в своєму Telegram-каналі оприлюднив копію указу другого Президента України Леоніда Кучми про помилування Романа Іванісова, а також вирок.