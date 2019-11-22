У "Слузі народу" ухвалили офіційне рішення щодо Іванісова

КИЇВ. 22 листопада. УНН. У "Слузі народу" ухвалили офіційне рішення щодо Романа Іванісова, який був засуджений за згвалтування, - його виключать із фракції та партії. Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський у своєму Telegram-каналі, передає УНН.