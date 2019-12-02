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У "Слузі народу" очікують, що завтра у ВР оголосять про виключення Скороход і Полякова

Київ • УНН

 • 8999 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Сьогодні на засідання оголосили про рішення щодо виключення із фракції народних депутатів Анни Скороход і Антона Полякова і передали його до Апарату ВР, а от рішення щодо Романа Іванісова - готується. Про це журналістам повідомив перший заступник голови фракції ”Слуга народу” Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.

У "Слузі народу" очікують, що завтра у ВР оголосять про виключення Скороход і Полякова

Корнієнко нагадав, що рішення щодо виключення Полякова та Скороход прийняли вже давно, а сьогодні на засіданні фракції воно було оголошено.

"Звернулись до Апарату ВР із відповідним листом. І сподіваємось що завтра керівництво Ради зачитає цей лист”, - зазначив він.

Що ж стосується нардепа Романа Іванісова, то рішення тільки готується.

"Сьогодні, завтра будуть технічні моменти, і найближчим часом спрямуємо цей лист до керівництва ВР... Є рішення про його вихід із фракції..., але  треба ще певний юридичний процес пройти", - додав Корнієнко.

Раніше Мосійчук написав у своєму Telegram-каналі, що нардеп від “Слуги народу” Роман Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої.

Сам народний депутат Іванісов ці факти заперечував і навіть розмістив на своїй сторінці в Facebook фото-копію довідки про відсутність судимості.

Коментуючи УНН інформацію про наявність в біографії Іванісова такого факту, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що якщо з’ясується, що нардеп від “Слуги народу” Роман Іванісов дійсно був засуджений за зґвалтування неповнолітньої, то це питання буде винесено на розгляд фракції.

Пізніше Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка повідомив, що перевірка підтвердила той факт, що народний депутат з фракції “Слуга народу” Роман Іванісов відбув тюремний термін за зґвалтування неповнолітньої.

Після Портнов в своєму Telegram-каналі оприлюднив копію указу другого Президента України Леоніда Кучми про помилування Романа Іванісова, а також вирок.

Нагадаємо, у “Слузі народу” ухвалили офіційне рішення щодо Іванісова.

Раніше парламентська фракція “Слуга народу” під час засідання виключила зі свого складу двох нардепів — Анну Скороход та Антона Полякова.

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