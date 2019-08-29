В "Слуге народа" не исключили, что заседание Рады будет продолжаться до утра

Так, по его словам, народные избранники будут заседать ночью и до утра - пока не будет сформирован состав Кабинета министров Украины, назначен новый глава СБУ и генеральный прокурор.

Также он сообщил, что в своих креслах остаются министр финансов Оксана Маркарова и министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, Аваков останется на свои должности "на переходный период". Однако, сколько этот переходный период продлится, Арахамия не уточнил.

Напомним, повестка дня первого рабочего заседания первой сессии ВР содержит 27 пунктов.

Представитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков возглавил ВР IX созыва, первым заместителем председателя ВР было назначено Руслана Стефанчука, заместителем председателя Верховной Рады Украины 9 созыва избрана Елена Кондратюк.

Также Верховная Рада уже поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.