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Маркарова залишиться на посаді міністра фінансів – Арахамія

Маркарова залишиться на посаді міністра фінансів – Арахамія

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Оксана Маркарова залишиться на посаді міністра фінансів України. Про це заявив ймовірний очільник майбутньої фракції “Слуга народу”, Давид Арахамія журналістам у четвер, передає УНН.

“Я думаю Маркарова точно буде, тому що у нас бюджет, а вона професійна людина і питань по ній не має”, — сказав Арахамія відповідаючи на питання чи залишать Маркарову на посаді.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на чолі з Володимиром Гройсманом сьогодні складе повноваження перед новим складом Верховної Ради.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський призначив начальником Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Болдиря Сергія, який до цього був начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Центрального управління Служби безпеки України.

Українські Національні Новини

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