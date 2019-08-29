Маркарова залишиться на посаді міністра фінансів – Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Оксана Маркарова залишиться на посаді міністра фінансів України. Про це заявив ймовірний очільник майбутньої фракції “Слуга народу”, Давид Арахамія журналістам у четвер, передає УНН.
“Я думаю Маркарова точно буде, тому що у нас бюджет, а вона професійна людина і питань по ній не має”, — сказав Арахамія відповідаючи на питання чи залишать Маркарову на посаді.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на чолі з Володимиром Гройсманом сьогодні складе повноваження перед новим складом Верховної Ради.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський призначив начальником Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Болдиря Сергія, який до цього був начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Центрального управління Служби безпеки України.