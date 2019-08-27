Зеленський призначив начальника Головного управління СБУ у Києві та Київській області
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив начальником Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Болдиря Сергія, який до цього був начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Центрального управління Служби безпеки України. Про це йдеться у президентських указах №№ 628-629 від 27 серпня, пише УНН.
“Призначити Болдиря Сергія Володимировича начальником Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області”, — вказано у тексті указу № 629/2019.
До цього Сергія Болдиря Президент звільнив з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Центрального управління Служби безпеки України.
Варто нагадати, що раніше Президент призначив головою кіровоградського СБУ чиновника з центрального апарату.