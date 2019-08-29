У "Слузі народу" не виключили, що засідання Ради триватиме до ранку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що народні депутати засідатимуть і вночі, поки не буде сформований склад нового уряду, призначено нового керівника Служби безпеки України та нового генерального прокурора України. Про це він повідомив журналістам у четвер у кулуарах Верховної Ради, передає УНН.
Так, за його словами, народні обранці засідатимуть вночі й аж до ранку – поки не буде сформований склад Кабінету міністрів України, призначено нового голову СБУ та генерального прокурора.
Також він повідомив, що у своїх кріслах залишаються міністр фінансів Оксана Маркарова та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, Аваков залишиться на свої посаді "на перехідний період". Однак, скільки цей перехідний період триватиме, Арахамія не уточнив.
Нагадаємо, порядок денний першого робочого засідання першої сесії ВР містить 27 пунктів.
Представник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков очолив ВР IX скликання, першим заступником голови ВР було призначено Руслана Стефанчука, заступником голови Верховної Ради України 9 скликання обрано Олену Кондратюк.
Також Верховна Рада вже підтримала подання Президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.