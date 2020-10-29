В "Слуге народа" назвали причины малой поддержки партии на выборах

“Я думаю, два момента. Первое — это реформы, которые мы делаем, они не всем нравятся. А второе, выиграли те силы, у которых есть собственные медиа, это тоже надо признавать. В “Европейской солидарности” и в “Оппозиционной платформы „За життя“ достаточно разветвленная система своя и их коммуникационных каналов. У нас нет свои медиа, мы не олигархи, поэтому нам труднее в какие-то моменты оппонировать политическим оппонентам ... В прошлый раз явка была больше, не было эпидемии”, — отметил Корниенко.

Напомним, кандидаты от партии “Слуга народа” выходят в второй тур мэрских выборов в двух городах — Никополе и Ужгороде.

Как ранее сообщал УНН, очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября 2020 года. Явка избирателей на очередных местных выборов 25 октября составила 36,88%.