В "Слуге народа" назвали причины малой поддержки партии на выборах

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 26746 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 52055 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 107777 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 89097 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 113510 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 91321 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 98723 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102789 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101498 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В "Слуге народа" назвали причины малой поддержки партии на выборах

В "Слуге народа" назвали причины малой поддержки партии на выборах

Киев  •  УНН

 • 13271 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Поддержка партии "Слуга народа" на местных выборах была меньше, чем на прошлых выборах из-за принятых реформ, которые не всем нравятся и потому, что оппоненты имели собственные медиа. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает УНН.

“Я думаю, два момента. Первое — это реформы, которые мы делаем, они не всем нравятся. А второе, выиграли те силы, у которых есть собственные медиа, это тоже надо признавать. В “Европейской солидарности” и в “Оппозиционной платформы „За життя“ достаточно разветвленная система своя и их коммуникационных каналов. У нас нет свои медиа, мы не олигархи, поэтому нам труднее в какие-то моменты оппонировать политическим оппонентам ... В прошлый раз явка была больше, не было эпидемии”, — отметил Корниенко.

Напомним, кандидаты от партии “Слуга народа” выходят в второй тур мэрских выборов в двух городах — Никополе и Ужгороде.

Как ранее сообщал УНН, очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября 2020 года. Явка избирателей на очередных местных выборов 25 октября составила 36,88%.

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