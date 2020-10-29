У “Слузі народу” назвали причини малої підтримки партії на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Підтримка партії “Слуга народу” на місцевих виборах була меншою, ніж на минулих виборах через прийняття реформ, які не всім подобаються та через те, що опоненти мали власні медіа. Про це в ефірі одного із телеканалів повідомив голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко, передає УНН.
“Я думаю, два моменти. Перше — це реформи, які ми робимо, вони не всім подобаються. А друге, виграли ті сили, в яких є власні медіа, це теж треба визнавати. В “Європейської солідарності” і в “Опозиційної платформи „За життя“ є досить розгалужена система своя і їх комунікаційних каналів. У нас нема свої медіа, ми не олігархи, тому нам важче в якісь моменти опонувати політичним опонентам... Минулого разу явка була більше, не було епідемії”, — зазначив Корнієнко.
Нагадаємо, кандидати від партії “Слуга народу” виходять у другий тур мерських виборів у двох містах — Нікополі та Ужгороді.
Як раніше повідомляв УНН, чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня 2020 року. Явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.