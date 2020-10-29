У “Слузі народу” назвали причини малої підтримки партії на виборах

“Я думаю, два моменти. Перше — це реформи, які ми робимо, вони не всім подобаються. А друге, виграли ті сили, в яких є власні медіа, це теж треба визнавати. В “Європейської солідарності” і в “Опозиційної платформи „За життя“ є досить розгалужена система своя і їх комунікаційних каналів. У нас нема свої медіа, ми не олігархи, тому нам важче в якісь моменти опонувати політичним опонентам... Минулого разу явка була більше, не було епідемії”, — зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, кандидати від партії “Слуга народу” виходять у другий тур мерських виборів у двох містах — Нікополі та Ужгороді.

Як раніше повідомляв УНН, чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня 2020 року. Явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.