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У “Слузі народу” назвали причини малої підтримки партії на виборах

У “Слузі народу” назвали причини малої підтримки партії на виборах

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Підтримка партії “Слуга народу” на місцевих виборах була меншою, ніж на минулих виборах через прийняття реформ, які не всім подобаються та через те, що опоненти мали власні медіа. Про це в ефірі одного із телеканалів повідомив голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко, передає УНН.

“Я думаю, два моменти. Перше — це реформи, які ми робимо, вони не всім подобаються. А друге, виграли ті сили, в яких є власні медіа, це теж треба визнавати. В “Європейської солідарності” і в “Опозиційної платформи „За життя“ є досить розгалужена система своя і їх комунікаційних каналів. У нас нема свої медіа, ми не олігархи, тому нам важче в якісь моменти опонувати політичним опонентам... Минулого разу явка була більше, не було епідемії”, — зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, кандидати від партії “Слуга народу” виходять у другий тур мерських виборів у двох містах — Нікополі та Ужгороді.

Як раніше повідомляв УНН, чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня 2020 року. Явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%

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