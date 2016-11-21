В Славянске 17-летний парень нашел гранату
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Славянске 17-летний парень нашел гранату. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУНП Донецкой области.
Так, 17-летний парень нашел гранату для подствольного гранатомета близ горы Карачун. Боеприпас был во взведенном состоянии.
Как оказалось, парень нашел гранату ВОГ еще летом близ горы Карачун. Юноша думал, что боеприпас никакой угрозы не несет и как трофей хранил его в гараже.
При детальном осмотре гранаты эксперты дали заключение, что граната находится во взведенном состоянии, то есть любое физическое действие может привести к взрыву.
Это событие получило правовую квалификацию по ч.1 ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Окончательное решение будет принято после проведения экспертизы.