У Слов'янську 17-річний хлопець знайшов гранату

Так, 17-річний хлопець знайшов гранату для підствольного гранатомета поблизу гори Карачун. Боєприпас був в зведеному стані.

Як виявилося, хлопець знайшов гранату ВОГ ще влітку поблизу гори Карачун. Юнак думав, що боєприпас ніякої загрози не несе і як трофей зберігав її в гаражі.

При детальному огляді гранати експерти дали висновок, що граната знаходиться в зведеному стані, тобто будь-яка фізична дія може призвести до вибуху.

Ця подія отримала правову кваліфікацію за ч.1 ст. 263 КК України “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”. Остаточне рішення буде прийнято після проведення експертизи.