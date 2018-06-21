В Словакии задержан активист "Правого сектора" Гласнер
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. По запросу украинского национального бюро Интерпола в Словакии задержан активист "Правого сектора" Владимир Гласнер. Об этом сообщили УНН в Национальное полиции.
"Да, действительно, он задержан в Словакии. Решается вопрос о его экстрадиции. Этим будет заниматься Генпрокуратура", - сказали в полиции.
Отмечается, что Гласнер был объявлен в розыск по подозрению в нанесении умышленных легких телесных повреждений, терроризме, бандитизме, угрозах в убийстве.
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Как сообщал УНН, полиция словацкого города Кошице вчера вечером задержала "украинского "террориста".
Отмечается, что мужчину задержали по запросу киевского Интерпола и подозревают в продаже оружия террористам, совершении умышленного вреда здоровью, угрозах убийства, незаконном удержании заложников, терроризме, нападении на должностных лиц и других преступлениях.