У Словаччині затримано активіста “Правого сектору” Гласнера
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. За запитом українського національного бюро Інтерполу у Словаччині затримано активіста “Правого сектору” Володимира Гласнера. Про це УНН повідомили у Національні поліції.
"Так, дійсно, його затримано у Словаччині. Вирішується питання про його екстрадицію. Цим займатиметься Генпрокуратура", — сказали у поліції.
Зазначається, що Гласнера було оголошено в розшук за підозрою у нанесенні навмисних легких тілесних ушкоджень, тероризм, бандитизм, погрозою у вбивстві.
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Як повідомляв УНН, поліція словацького міста Кошице учора увечері затримала "українського" терориста".
Відмічається, що чоловіка затримали за запитом київського Інтерполу і підозрюють у продажу зброї терористам, вчиненні навмисної шкоди здоров'ю, загрозам вбивства, незаконному утриманні заручників, тероризмі, нападі на посадових осіб та інших злочинах.