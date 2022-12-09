В Словакии задержан военный ВСУ: в МИД рассказали о деталях и сложностях дела

Детали

По словам Николенко, посольство Украины в Братиславе занимается делом военнослужащего Вооруженных Сил Украины Альберта Зубрилина, который 14 октября был задержан в Словакии по запросу российской федерации.

"Учитывая то, что Альберт Зубрилин является гражданином россии, консульский доступ непосредственно к нему со стороны украинских дипломатов затруднен. В то же время, наши дипломаты оказывают содействие через его жену, гражданку Украины, с которой поддерживают регулярный контакт. Крайний раз они общались 6 декабря. Украинские консулы также предложили жене оказать поддержку в ее приезде в Словакию и организации встречи с ее мужем", - сообщил представитель МИД.

Он добавил, что посольство сейчас взаимодействует со словацкими правоохранительными органами в контексте подготовки к рассмотрению запроса рф в суде.

"Альберт Зубрилин обеспечен адвокатом. Условия его содержания приемлемы. Держим дело защитника Украины на особом контроле", – резюмировал Николенко.

Напомним

Военнослужащего ВСУ Альберта Зубрилина 14 октября задержали в Словакии по розыскному запросу рф.