В Словакии задержан военный ВСУ: в МИД рассказали о деталях и сложностях дела
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Словакии по запросу рф задержали военнослужащего ВСУ Альберта Зубрилина. Как сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, дело находится на особом контроле, но консульский доступ украинских дипломатов к задержанному осложнен, передает УНН.
Детали
По словам Николенко, посольство Украины в Братиславе занимается делом военнослужащего Вооруженных Сил Украины Альберта Зубрилина, который 14 октября был задержан в Словакии по запросу российской федерации.
"Учитывая то, что Альберт Зубрилин является гражданином россии, консульский доступ непосредственно к нему со стороны украинских дипломатов затруднен. В то же время, наши дипломаты оказывают содействие через его жену, гражданку Украины, с которой поддерживают регулярный контакт. Крайний раз они общались 6 декабря. Украинские консулы также предложили жене оказать поддержку в ее приезде в Словакию и организации встречи с ее мужем", - сообщил представитель МИД.
Он добавил, что посольство сейчас взаимодействует со словацкими правоохранительными органами в контексте подготовки к рассмотрению запроса рф в суде.
"Альберт Зубрилин обеспечен адвокатом. Условия его содержания приемлемы. Держим дело защитника Украины на особом контроле", – резюмировал Николенко.
Напомним
Военнослужащего ВСУ Альберта Зубрилина 14 октября задержали в Словакии по розыскному запросу рф.