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У Словаччині затримали військового ЗСУ: у МЗС розповіли про деталі та складнощі справи

У Словаччині затримали військового ЗСУ: у МЗС розповіли про деталі та складнощі справи

Київ • УНН

 • 1767146 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Словаччині за запитом рф затримали військовослужбовця ЗСУ Альберта Зубріліна. Як повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, справа перебуває на особливому контролі, але консульський доступ українських дипломатів до затриманого - ускладнений, передає УНН.

Деталі

За словами Ніколенка, посольство України в Братиславі займається справою військовослужбовця Збройних Сил України Альберта Зубриліна, якого 14 жовтня було затримано в Словаччині на запит російської федерації.

"Враховуючи те, що Альберт Зубрилін є громадянином росії, консульський доступ безпосередньо до нього з боку українських дипломатів є ускладненим. Водночас, наші дипломати надають сприяння через його дружину, громадянку України, з якою підтримують регулярний контакт. Крайній раз вони спілкувалися 6 грудня. Українські консули також запропонували дружині надати підтримку в її приїзді до Словаччини та організації зустрічі з її чоловіком", - повідомив речник МЗС.

Він додав, що посольство нині взаємодіє із словацькими правоохоронними органами в контексті підготовки до розгляду запиту рф в суді.

"Альберт Зубрилін забезпечений адвокатом. Умови його утримання прийнятні. Тримаємо справу захисника України на особливому контролі", - резюмував Ніколенко.

Нагадаємо

Військовослужбовця ЗСУ Альберта Зубріліна 14 жовтня затримали у Словаччині за розшуковим запитом рф.

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