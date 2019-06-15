В Словакии вступила в должность первая в истории страны женщина-президент

В своем инаугурационном выступлении 45-летняя Зузана Чапутова отметила, что стала президентом Словакии "не для того, чтобы властвовать, а для того, чтобы служить" народу своей страны.

По данным Статистического бюро Словацкой Республики, по Зузану Чапутову отдали свои голоса 58% избирателей, ее соперника, дипломата Мароша Шефчовича поддержали 42% избирателей. Впервые в истории Словакии президентом избрана женщина, одна из немногих в Европе на высшей государственной должности.

Уже известно, что с первым официальным визитом через пять дней после инаугурации по традиции Зузана Чапутова отправится в соседнюю Чехию.