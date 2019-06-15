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В Словакии вступила в должность первая в истории страны женщина-президент

Киев • УНН

 • 12638 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Юрист Зузана Чапутова принесла присягу президента Словацкой Республики, став самым молодым президентом Словакии и также первой женщиной на этом высшем государственном посту в истории страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

В Словакии вступила в должность первая в истории страны женщина-президент

В своем инаугурационном выступлении 45-летняя Зузана Чапутова отметила, что стала президентом Словакии "не для того, чтобы властвовать, а для того, чтобы служить" народу своей страны.

По данным Статистического бюро Словацкой Республики, по Зузану Чапутову отдали свои голоса 58% избирателей, ее соперника, дипломата Мароша Шефчовича поддержали 42% избирателей. Впервые в истории Словакии президентом избрана женщина, одна из немногих в Европе на высшей государственной должности.

Уже известно, что с первым официальным визитом через пять дней после инаугурации по традиции Зузана Чапутова отправится в соседнюю Чехию.

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