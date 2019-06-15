У Словаччині вступила на посаду перша в історії країни жінка-президент
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Юристка Зузана Чапутова склала присягу президента Словацької Республіки, ставши наймолодшим президентом Словаччини і також першою жінкою на цій найвищій державній посаді в історії країни. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
У своєму інавгураційному виступі 45-річна Зузана Чапутова наголосила, що стала президентом Словаччини "не для того, щоб панувати, а для того, щоб служити" народові своєї країни.
За даними Статистичного бюро Словацької Республіки, за Зузану Чапутову віддали свої голоси 58% виборців, її суперника, дипломата Мароша Шефчовича підтримали 42% виборців. Уперше в історії Словаччини президентом обрана жінка, одна з небагатьох у Європі на найвищій державній посаді.
Уже відомо, що з першим офіційним візитом через п’ять днів після інавгурації за вже складеною традицією Зузана Чапутова відбуде до сусідньої Чехії.