В Словакии и мире продолжаются протесты из-за убийства жуналиста и его невесты
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Словакии продолжаются массовые протесты в связи с убийством журналиста расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на словацкое издание Aktuality.
Люди вышли на улицы городов, несмотря на отставку премьер-министра Роберта Фицо на фоне обострения политического кризиса. Протестующие требуют независимого расследования убийства журналиста и его девушки и проведения досрочных выборов.
“Это единственный способ восстановить доверие людей”, — отмечают организаторы акций.
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Кое-где раздаются призывы заключить бывшего премьер-министра Роберта Фицо. “Мы пришли, потому что чувствуем себя обманутыми”, — отмечают протестующие во многих городах Словакии.
Протесты проходят в более трех десятках городов страны. Наибольший протест ожидается в столице — в социальных сетях 50 тыс. человек заявили, что выйдут на демонстрацию в Братиславе.
Анонсированы акции в 26 городах мира, в частности, в Берлине, Брюсселе, Париже и Нью-Йорке.
Напомним, 15 марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо ушел в отставку на фоне скандала, разгоревшегося в стране после убийства журналистов-расследователей Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой.