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В Словакии и мире продолжаются протесты из-за убийства жуналиста и его невесты

В Словакии и мире продолжаются протесты из-за убийства жуналиста и его невесты

Киев  •  УНН

 • 11744 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Словакии продолжаются массовые протесты в связи с убийством журналиста расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на словацкое издание Aktuality.

Люди вышли на улицы городов, несмотря на отставку премьер-министра Роберта Фицо на фоне обострения политического кризиса. Протестующие требуют независимого расследования убийства журналиста и его девушки и проведения досрочных выборов.

“Это единственный способ восстановить доверие людей”, — отмечают организаторы акций.

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Кое-где раздаются призывы заключить бывшего премьер-министра Роберта Фицо. “Мы пришли, потому что чувствуем себя обманутыми”, — отмечают протестующие во многих городах Словакии.

Протесты проходят в более трех десятках городов страны. Наибольший протест ожидается в столице — в социальных сетях 50 тыс. человек заявили, что выйдут на демонстрацию в Братиславе.

Анонсированы акции в 26 городах мира, в частности, в Берлине, Брюсселе, Париже и Нью-Йорке.

Напомним, 15 марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо ушел в отставку на фоне скандала, разгоревшегося в стране после убийства журналистов-расследователей Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой.

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