У Словаччині та світі тривають протести через убивство жуналіста та його нареченої
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Словаччині продовжуються масові протести у зв’язку з убивством журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової. Про це повідомляє УНН з посиланням на словацьке видання Aktuality.
Люди вийшли на вулиці міст, незважаючи на відставку прем’єр-міністра Роберта Фіцо на тлі загострення політичної кризи. Протестуючі вимагають незалежного розслідування вбивства журналіста та його дівчини та проведення дострокових виборів.
“Це єдиний спосіб відновити довіру людей”, — наголошують організатори акцій.
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Подекуди лунають заклики ув’язнити колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо. “Ми прийшли, тому що відчуваємо себе обманутими”, — зазначають протестувальники у багатьох містах Словаччини.
Протести відбуваються у понад трьох десятках міст країни. Найбільший протест очікується у столиці — у соціальних мережах 50 тисяч осіб заявили, що вийдуть на демонстрацію в Братиславі.
Анонсовані акції у 26 містах світу, зокрема, в Берліні, Брюсселі, парижі та Нью-Йорку.
Нагадаємо, 15 березня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пішов у відставку на тлі скандалу, що розгорівся в країні після вбивства журналіста-розслідувача Яна Кучака і його нареченої.