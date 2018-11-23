В Словакии прошли реабилитацию более 50 украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. С начала года в Словакии прошли реабилитацию 52 украинских военнослужащих. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с президентом Словакии Андреем Киской, передает УНН.
"Только с начала текущего года 52 украинских военнослужащих нашли возможность пройти реабилитацию в Словакии при непосредственном участии уважаемого господина президента", - сказал Порошенко.
Напомним, в течение 2017 услуги по психологической реабилитации получили 450 участников Антитеррористической операции.
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Количество обращений в центры социально-психологической реабилитации населения в 2017 году составляет 15 043 участников АТО и 8467 членов их семей.
По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, в среднем в неделю 2-3 военные, участвующие в АТО или отведенные оттуда на восстановление, совершают самоубийства.