У Словаччині пройшли реабілітацію більше 50 українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. З початку року у Словаччині пройшли реабілітацію 52 українських військовослужбовці. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко на спільному брифінгу з президентом Словаччини Андреєм Кіскою, передає УНН.
“Лише з початку поточного року 52 українських військовослужбовця знайшли можливість пройти реабілітацію в Словаччині при безпосередній участі шановного пана президента”, — сказав Порошенко.
Нагадаємо, протягом 2017 року послуги з психологічної реабілітації отримали 450 учасників Антитерористичної операції.
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Кількість звернень до центрів соціально-психологічної реабілітації населення у 2017 році становить 15 043 учасників АТО та 8 467 членів їх сімей.
За словами головного військового прокурора Анатолій Матіос, у середньому у тиждень 2-3 військові, які беруть участь в АТО або відведені звідти на відновлення, вчиняють самогубства.