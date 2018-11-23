У Словаччині пройшли реабілітацію більше 50 українських військових

КИЇВ. 23 листопада. УНН. З початку року у Словаччині пройшли реабілітацію 52 українських військовослужбовці. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко на спільному брифінгу з президентом Словаччини Андреєм Кіскою, передає УНН.