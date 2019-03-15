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В Словакии мультимилионеру предьявили обвинение в убийстве журналиста Куцяка

Киев • УНН

 • 15125 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Словакии известного бизнесмена Мариана Кочнера обвинили в умышленном убийстве журналиста Яна Куцяка и его невесты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Aktuality.sk.

В Словакии мультимилионеру предьявили обвинение в убийстве журналиста Куцяка

"Предпринимателю-миллионеру Мариану Кочнеру предъявили обвинение в заказе убийства журналиста-расследователя Яна Кучака и Мартины Кушнировой, которые были застрелены в своем доме в феврале прошлого года", - говорится в сообщении.

Кочнер, 55-летний мультимиллионер, владеет более чем дюжиной компаний и находится под стражей с июня прошлого года, когда его задержали по подозрению в мошенничестве. Он находится под стражей в центральном городе Банска-Бистрица.

Отмечается, что среди доказательств виновности миллионера есть свидетельства, что Кочнер общался с одним из влиятельных предпринимателей, о том, что он работает над убийством.

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Как сообщается, Кочнер совершил не одно преступление. Также обвиняемый хорошо знаком с олигархом Норбертом Бьодером, который находился под следствием.

Напомним, Ян Куцяк расследовал возможную крупномасштабную коррупцию в правительстве. Его убийство привело к отставке министра внутренних дел Роберта Калиняка, который был связан с коррупционным скандалом.

Как сообщал УНН, в деле убийства словацкого журналиста и его невесты появились новые данные.

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