В Словакии мультимилионеру предьявили обвинение в убийстве журналиста Куцяка
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Словакии известного бизнесмена Мариана Кочнера обвинили в умышленном убийстве журналиста Яна Куцяка и его невесты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Aktuality.sk.
"Предпринимателю-миллионеру Мариану Кочнеру предъявили обвинение в заказе убийства журналиста-расследователя Яна Кучака и Мартины Кушнировой, которые были застрелены в своем доме в феврале прошлого года", - говорится в сообщении.
Кочнер, 55-летний мультимиллионер, владеет более чем дюжиной компаний и находится под стражей с июня прошлого года, когда его задержали по подозрению в мошенничестве. Он находится под стражей в центральном городе Банска-Бистрица.
Отмечается, что среди доказательств виновности миллионера есть свидетельства, что Кочнер общался с одним из влиятельных предпринимателей, о том, что он работает над убийством.
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Как сообщается, Кочнер совершил не одно преступление. Также обвиняемый хорошо знаком с олигархом Норбертом Бьодером, который находился под следствием.
Напомним, Ян Куцяк расследовал возможную крупномасштабную коррупцию в правительстве. Его убийство привело к отставке министра внутренних дел Роберта Калиняка, который был связан с коррупционным скандалом.
Как сообщал УНН, в деле убийства словацкого журналиста и его невесты появились новые данные.