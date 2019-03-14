В деле убийства словацкого журналиста и его невесты появились новые данные

По информации Проекта со ссылкой на источники в словацкой полиции, трое подозреваемых посещали дом не менее семи раз. Они сказали, что их наняла коллега самого богатого бизнесмена Словакии Марианна Кочнера, который не был обвинен в совершении преступления, и отказался комментировать новые данные.

Напомним, в Словакии обвиняют трех человек в умышленном убийстве журналиста Яна Куцяк и его невесты.

Куцяк расследовал возможную крупномасштабную коррупцию в правительстве. Его убийство привело к отставке министра внутренних дел Роберта Калиняк, который был связан с коррупционным скандалом.