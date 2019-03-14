У справі вбивства словацього журналіста і його нареченої з'явилися нові дані
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. За кілька днів до вбивства словацького журналіста Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової в лютому 2018 року їхні вбивці стежили за його будинком. Про це повідомляє УНН з посиланням на Проект з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP).
За інформацією Проекта з посиланням на джерела у словацькій поліції, троє підозрюваних відвідували будинок не менше семи разів. Вони сказали, що їх найняла колега найбагатшого бізнесмена Словаччини Маріана Кочнера, який не був звинувачений у вчиненні злочину, і відмовився коментувати нові дані.
Нагадаємо, у Словаччині обвинувачують трьох людей в умисному вбивстві журналіста Яна Куцяка та його нареченої.
Куцяк розслідував ймовірну великомасштабну корупцію в уряді. Його вбивство призвело до відставки міністра внутрішніх справ Роберта Каліняка, який був пов’язаний з корупційним скандалом.