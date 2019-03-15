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У Словаччині мультимільйонеру пред'явили звинувачення у вбивстві журналіста Куцяка

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. У Словаччині відомого бізнесмена Маріана Кочнера звинуватили в умисному вбивстві журналіста Яна Куцяка і його нареченої. Про це повідомляє УНН з посиланням на Aktuality.sk.

У Словаччині мультимільйонеру пред'явили звинувачення у вбивстві журналіста Куцяка

"Підприємца-мільйонера Маріана Кочнера звинуватили в замовленні вбивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка і Мартіни Кушнірової, які були застрелені в своєму будинку в лютому минулого року", - йдеться в повідомленні.

Кочнер, 55-річний мультимільйонер, володіє більш ніж дюжиною компаній і знаходиться під вартою з червня минулого року, коли його затримали за підозрою в шахрайстві. Він знаходиться під вартою в центральному місті Банська-Бистриця.

Відзначається, що серед доказів винності мільйонера є свідчення, що Кочнер спілкувався з одним із впливових підприємців, про те, що він працює над вбивством.

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Як повідомляється, Кочнер вчинив не один злочин. Також обвинувачений добре знайомий з олігархом Норбертом Бьодером, який перебував під слідством.

Нагадаємо, Ян Куцяк розслідував можливу великомасштабну корупцію в уряді. Його вбивство привело до відставки міністра внутрішніх справ Роберта Калиняка, який був пов'язаний з корупційним скандалом.

Як повідомляв УНН, в справі вбивства словацького журналіста і його нареченої з'явилися нові дані.

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