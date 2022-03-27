В Славутиче во время мирной проукраинской акции оккупанты убили трех мирных жителей - Омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В городе Славутич Киевской области оккупанты убили трех мирных жителей во время мирной проукраинской акции протеста. Об этом в своем Telegram информирует Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишет УНН.
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"По обновленным данным в городе Славутиче в Киевской области во время мирной проукраинской акции протеста оккупантами убиты трое мирных жителей", - указала Омбудсмен.
Другие населенные пункты и регионы
Также Денисова указала, что в городе Ирпень в Киевской области рашисти убили директора детского сада "Виночок" Ларису Осипенко и ее мужа. А от артиллерийских ударов войск захватчиков по селам Тарасовка, Требухов и Шевченково Броварского района, а также городу Буча 26 марта погибли трое и ранены шестеро мирных жителей.
В Чернигове, по данным Омбудсмена, ультрамарафонец-рекордсмен Максим Ус и его семья попали под артобстрел жилого массива. Сын погиб. Жена травмирована и нуждается в эвакуации.
А в результате обстрела рашистами города Барвенково Изюмского района Харьковской области погибли пять человек. Количество раненых устанавливается.
В Донецкой области вблизи Авдеевки враг вел обстрелы строго запрещенными боеприпасами с белым фосфором. По городу Красногоровка ударил из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" кассетными боеприпасами, которые упали посреди улиц частного сектора.
Дополнение
Ночью в Донецкой области российские оккупанты обстреляли Светлодарскую территориальную громад, во время обстрела окраин загорелась трава, камыш. Повреждены несколько нежилых помещений.