В Авдіївці окупанти знову викоритовують фосфорні бомби

Цитата

"Зараз на передовій поблизу Авдіївки на сході країни російські війська використовують білий фосфор проти українців. Фотографії українського лейтенанта, зроблені в режимі реального часу, під час нашої розмови. Він назвав цю ситуацію "божевіллям", - йдеться у дописі.

Додамо

Це вже четвертий раз використання таких бомб у війні росіянами. Попередній раз був на днях у Донецьку.

Happening now on the frontline near the eastern city of Avdiivka, Russian forces are using white phosphorus against Ukrainians.