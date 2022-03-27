В Авдіївці окупанти знову викоритовують фосфорні бомби
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Росія знову використала в Україні заборонені фосфорні бомби. Про це у Twitter повідомив кореспондент BuzzFeed News Крістофер Міллер, передає УНН.
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"Зараз на передовій поблизу Авдіївки на сході країни російські війська використовують білий фосфор проти українців. Фотографії українського лейтенанта, зроблені в режимі реального часу, під час нашої розмови. Він назвав цю ситуацію "божевіллям", - йдеться у дописі.
Додамо
Це вже четвертий раз використання таких бомб у війні росіянами. Попередній раз був на днях у Донецьку.
Happening now on the frontline near the eastern city of Avdiivka, Russian forces are using white phosphorus against Ukrainians.