В Авдеевке оккупанты снова делают фосфорные бомбы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Россия снова использовала в Украине запрещенные фосфорные бомбы. Об этом в Twitter сообщил корреспондент BuzzFeed News Кристофер Миллер, передает УНН.
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"Сейчас на передовой вблизи Авдеевки на востоке страны российские войска используют белый фосфор против украинцев. Фотографии украинского лейтенанта, сделанные в режиме реального времени, во время нашего разговора. Он назвал эту ситуацию "безумием", - говорится в заметке.
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Это уже в четвертый раз использование таких бомб в войне россиянами. Предыдущий раз был на днях в Донецке.
Happening now on the frontline near the eastern city of Avdiivka, Russian forces are using white phosphorus against Ukrainians.