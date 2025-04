В Авдеевке оккупанты снова делают фосфорные бомбы

Цитата

"Сейчас на передовой вблизи Авдеевки на востоке страны российские войска используют белый фосфор против украинцев. Фотографии украинского лейтенанта, сделанные в режиме реального времени, во время нашего разговора. Он назвал эту ситуацию "безумием", - говорится в заметке.

Добавим

Это уже в четвертый раз использование таких бомб в войне россиянами. Предыдущий раз был на днях в Донецке.

