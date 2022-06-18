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13:44 • 47339 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 87158 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 69394 просмотра

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В Скадовске на Херсонщине российские оккупанты убили пожарного

В Скадовске на Херсонщине российские оккупанты убили пожарного

Киев • УНН

 • 294155 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. В захваченном Скадовске на Херсонщине российские оккупанты убили пожарного. Об этом сообщил заместитель директора Центра Ближневосточных исследований Сергей Данилов, передает УНН.

Цитата

“Российские оккупанты убили пожарного в Скадовске. Отдадим уважение Бойченко Сергею Викторовичу, честному пожарному и гражданину Украины, которого сегодня убила россия”, — написал Данилов.

Напомним 

Российские оккупанты в Херсонской области планируют дать гражданство рф детям-сиротам и рожденным после 24 февраля 2022 года.

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