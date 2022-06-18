В Скадовске на Херсонщине российские оккупанты убили пожарного
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В захваченном Скадовске на Херсонщине российские оккупанты убили пожарного. Об этом сообщил заместитель директора Центра Ближневосточных исследований Сергей Данилов, передает УНН.
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“Российские оккупанты убили пожарного в Скадовске. Отдадим уважение Бойченко Сергею Викторовичу, честному пожарному и гражданину Украины, которого сегодня убила россия”, — написал Данилов.
Напомним
Российские оккупанты в Херсонской области планируют дать гражданство рф детям-сиротам и рожденным после 24 февраля 2022 года.